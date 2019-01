Kraft springt aufs Stockerl - Kobayashi stürzt ab

Rekord verpasst

Der siebente Weltcupsieg in Serie und damit ein Allzeit-Rekord sowie auch Saisontriumph Nummer zehn ist Tourneesieger Ryoyu Kobayashi am Sonntag verwehrt geblieben. Der Japaner schwächelte in Predazzo ein wenig und landete nur auf Platz sieben. Dafür holte sich der Pole Dawid Kubacki seinen überhaupt ersten Weltcupsieg. Der Salzburger Stefan Kraft bestätigte seine starke Form mit Rang zwei. Kobayashi konnte damit hingegen die Finnen Janne Ahonen, Matti Hautamäki und die Österreicher Thomas Morgenstern (2007) und Gregor Schlierenzauer (2009) in einer speziellen Statistik nicht hinter sich lassen. Dieses Quintett hat nun jeweils sechs Weltcupsiege in Folge geschafft.