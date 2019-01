Sozialarbeiter: „Keiner sagt Nein zu Arbeit“

Immer weniger Menschen stehen in der Früh auf, um zu arbeiten, kommentierte Bundeskanzler Sebastian Kurz provokant die Arbeitslosigkeit in Wien. „Mit Gehältern von zehn- bis zwanzigtausend Euro im Monat hat die Regierung leicht reden“, schüttelt der 56-jährige Köchl den Kopf. „Es ist eine Frechheit, wenn der Kanzler sagt, nur noch die Kinder würden aufstehen, um zur Schule zu gehen, oder wenn die Sozialministerin sagt, dass Menschen von fünf Euro am Tag leben können.“ Seit 14 Jahren arbeitet Köchl in dem ausgezeichneten bfi-Unternehmen Job-TransFair, das Benachteiligte auf dem Arbeitsmarkt berät, beschäftigt und vermittelt.