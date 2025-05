Stadthalle wäre für Song Contest 2026 bereit

350 Lkw-Ladungen mit 3500 Tonnen Material wurden damals angekarrt, darunter 1400 Scheinwerfer, 26 Kameras und 20 Kilometer Kabel. 3000 Personen waren am Finaltag im Einsatz, davon allein 145 Mitarbeitende der Stadthalle. Auch wurde die gesamte Produktion erstmals in der Geschichte des Song Contests als Green Event zertifiziert und ebenfalls erstmals in ihrer Geschichte vollständig in Gebärdensprache übertragen.