Marinovic gab als „ältester Sack“ der WM Comeback

Eigentlich war seine Karriere in Österreichs Handball-Nationalteam schon vorbei. Doch weil Thomas Bauer in Erwartung der Geburt seines Kindes in der Heimat weilt, schlug am Freitag wieder die Stunde des Nikola Marinovic. Nach eineinhalbjähriger Team-Absenz kam der mit 42 Jahren älteste Akteur des Turniers beim 29:22-WM-Aufaktsieg gegen Saudi-Arabien in seinem 166. Länderspiel zu einem Kurzeinsatz.