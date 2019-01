Chinas Botschafter erklärt, wie sein Land denkt

Die Rede von Staatspräsident Xi bietet Taiwan das Konzept von Ein-Land-zwei-Systeme so wie in Hongkong an. Wir setzen heute immer noch auf eine friedliche Wiedervereinigung, aber können andere Mittel nicht ausschließen, wenn eine kleine Minderheit auf Taiwan die Insel vom Festland abspalten will. Das richtet sich nur gegen diese kleine Minderheit von Separatisten und gegen Einmischung ausländischer Kräfte.