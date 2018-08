China: Millionen Muslime in „Anti-Terror-Lagern“

Muslime protestieren gegen Moschee-Abriss

Erst am Freitag hatten in China Hunderte Hui-Muslime gegen den Abriss einer Moschee protestiert und diesen schließlich verhindert. Wie die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ berichtete, versammelten sich die Gläubigen vor einer Moschee in der nordwestchinesischen Stadt Weizhou. Proteste wie dieser sind in China selten. Behörden planten demnach den Abriss von Teilen des vor einem Jahr fertiggestellten Gebäudes, was mit einer fehlenden Baugenehmigung begründet wurde.