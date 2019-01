Jagd auf die Hallen-Krone in entscheidender Phase

In der Hallenfußball-Landesmeisterschaft geht es ans Eingemachte: In drei Salzburger Sporthallen rollt dieses Wochenende für 24 Teams die Kugel - acht Tickets für die Finalrunde am 20. Jänner in der Alpenstraße warten auf die besten Teams. Titelverteidiger Kuchl hat auf dem Weg zur dritten Hallen-Krone in Serie die schwierigste Aufgabe zu meistern.