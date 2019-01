Zeitfenster für Flüge am Freitag

Am Freitag fliegt das Bundesheer verstärkt Einsätze. Es habe sich „ein Zeitfenster aufgetan“, weil das Wetter nun - im Gegensatz zu den vergangenen Tagen - Flüge zulasse, erklärte Moritz Galsterer, Sprecher der Luftstreitkräfte. Das Bundesheer wollte nach Priorität gereiht möglichst viel abarbeiten - sowohl was „Downwash“-Aktionen, Evakuierungen als auch Versorgungen von eingeschneiten Ortschaften angehe. Man sei auch für die kommenden Tage vorbereitet.