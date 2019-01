Einsatzkräfte am Limit - und es schneit weiter

Auch wenn man es beispielsweise bei einem Blick aus dem Fenster in Wien nicht glauben kann: Weite Teile Österreichs versinken derzeit im Schnee. Die Lawinengefahr ist extrem hoch, die Lage in den Nordalpen bleibt weiterhin angespannt. Der Winter gönnt uns - und vor allem den Einsatzkräften - am Freitag zwar eine kurze Verschnaufpause, am Wochenende schneit es dann aber wieder heftig (siehe auch Video oben: Helikopter-Einsatz im Raum Schladming, um Bäume entlang gefährdeter Stromtrassen von Schnee freizumachen). Eine Wetterbesserung ist erst ab Mittwoch in Sicht.