Gerettet: Bub (2) steckte zwischen Mauern fest

Eine ungewöhnliche Rettung haben Einsatzkräfte in Südchina vollbracht: Ein zweijähriger Bub steckte in einer 20 Zentimeter breiten Lücke zwischen zwei Mauern fest. Wie es den Feuerwehrmännern trotz des mangelnden Platzes gelang, den Buben zu befreien, zeigen sie in einem nun veröffentlichten Video.