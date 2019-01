Hunderte saßen im Deutschen Eck fest

Grund für die Sperre und den langen Stau waren zahlreiche Lkw-Unfälle. Der Streckenabschnitt zwischen Bernau am Chiemsee und Frasdorf musste daher am späten Donnerstagabend gesperrt werden. Gegen 23 Uhr rückte dann das Rote Kreuz aus: Die Helfer sollten den Stau abgehen und die Menschen versorgen. Auch in den frühen Morgenstunden konnte die Polizei zunächst keine Entwarnung geben. Im Kampf gegen die Schneemassen in Bayern hoffen die Rettungskräfte auf besseres Wetter am Freitag. Laut Vorhersagen sollen die Schneefälle vorübergehend etwas nachlassen.