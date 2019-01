Spitzen-Banker Ludwig Scharinger verstorben

27 Jahre Generaldirektor

Scharinger wurde am 19. Oktober 1942 in Arnreit im oberösterreichischen Mühlviertel geboren. Als ältestes von sieben Kindern war er als Hofübernehmer vorgesehen. Nach einem Motorradunfall während der Bundesheerzeit, bei dem der rechte Fuß verletzt wurde, war dies nicht mehr möglich. In der Folge absolvierte Scharinger ein Studium in Wieselburg und anschließend das Studium der Sozial- und Betriebswirtschaft an der Kepler-Universität. Sein Eintritt in die Raiffeisenlandesbank OÖ erfolgte im Jahr 1972. 1974 wurde ihm die Prokura verliehen und bereits 1978 wurde er in die Geschäftsleitung berufen. Von 1985 bis Ende März 2012 war Ludwig Scharinger Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank OÖ.