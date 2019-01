Tirol versinkt im Schnee: Die besten Leserfotos

Schnee, Schnee, Schnee! Ganz Nordtirol versinkt derzeit in der weißen Pracht. Vielerorts schneit es seit Tagen durch. Die „Tiroler Krone“ startete auf ihrer Facebook-Seite einen Leseraufruf. Viele Follower sendeten uns tolle Bilder, die ihr in der folgenden Galerie findet. DANKE an alle, die uns ihre Fotos zur Verfügung gestellt haben...