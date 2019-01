Babysitterin gibt Mutter Kind totgeprügelt zurück

Dass ein Baby stirbt, ist vor allem für die Eltern grausam genug. Dass es in der Obhut einer Person, die auf das Kind aufpassen sollte, passiert, eine Tragödie. Aber dass die Babysitterin den Kleinen totgeprügelt, ihn nach seinem Tod angezogen und seiner Mutter in seinem Babysitz als „schlafend“ zurückgegeben hat, ist kaum zu ertragen. Eine 28-Jährige aus dem US-Bundesstaat Wisconsin muss sich wegen des Mordes an dem zwei Monate alten Benson Xiong vor Gericht verantworten. Ihr droht lebenslange Haft - gab es doch in ihrer Vergangenheit weitere erschütternde Vorfälle, sogar eine Anklage wegen Kindesmisshandlung.