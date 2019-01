Coole Gadgets für mehr Spaß im Schnee

Schneechaos in Österreich. Auch dieses Weihnachten ließ er uns im Stich, dafür kam er jetzt in Massen. Viele Gebiete sind weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Anstatt zu jammern, wie wir es in unser typisch österreichischen Manier nur zu gern tun, haben wir uns gedacht, einfach mal das Beste daraus zu machen. Dafür haben wir uns nach den besten und lustigsten Gadgets umgesehen, die für ordentlich Spaß mi Väterchen Frost sorgen.