Extremsituation fordert auch steirische Landärzte

Gesundheitszentrum statt vollwertiges Krankenhaus. Für die einen Allheilmittel, für die anderen im besten Fall Trostpflaster. Christine Holzweber will sich in dieser heiklen Sache weder als Gegnerin noch als Befürworterin instrumentalisieren lassen; in ihrer Funktion als Bürgermeisterin von Eisenerz möchte sie zur Zeit nur eines: „Eine ordentliche Gesundheitsversorgung für meine Bewohner!“, betont die Ortschefin.