Zwei Hubschrauber in der Obersteiermark im Einsatz

Zwei Maschinen des Bundesheeres führten Montagnachmittag von Aigen im Ennstal aus Versorgungs- bzw. Erkundungsflügen durch. Eine Alouette III war in Richtung der abgeschnittenen Radmer im Bezirk Leoben losgeflogen. Der Helikopter soll dringend benötigte Sauerstoffflaschen für einen Patienten in der Ortschaft Radmer bringen, dessen Vorrat am Mittwoch zu Ende geht.