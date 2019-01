Flugretter: Banges Warten auf ein Wolkenfenster

Florian Urf und seine Besatzung fliegen sofort mit einigen hundert Kilo Nahrungsmitteln ins Sölktal, um die Eingeschlossenen mit dem Nötigsten zu versorgen. Die zweite Alouette III mit Pilot Uwe Thauses versucht ihr Glück am Grimming. Dort drohen an der Südostseite große Lawinen abzugehen, weshalb seit Samstagfrüh die B 320 zwischen Trautenfels und Espang gesperrt ist. Aber: „Keine Chance“, muss Thauses berichten. „Die Wolkendecke ist nicht über 1500 Meter gestiegen, die Lawinenzone liegt darüber.“ Ähnliches gilt im Gesäuse, im Ausseerland, in Hohentauern, am Präbichl oder in Wildalpen. Überall warten die Eingeschlossenen sehnsüchtig auf die Luftaufklärer.