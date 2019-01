Titelverteidiger Anif weg - dafür Grünau im Glück

Von den ersten Vier des vorjährigen UFC Puma Hallencups schaffte es heuer nur einer in die Runde der letzten Acht: Der SAK musste sich in der Zwischenrunde lediglich Anif geschlagen geben, holte sich dennoch den Gruppensieg. Der Titelverteidiger hingegen flog raus - nach Pleiten gegen Henndorf und Eugendorf waren zwei Siege am Ende zu wenig. Gneis, von der Zusage eines Anifer Bierfassls beflügelt, mühte sich zwar redlich finale Schützenhilfe zu geben, wurde bei 1:1 durch Rot für Goalie Rambauske und Blau für Ersatz Sagmeister aber eingebremst. Ein Punkt reichte Henndorf zum Einzug in die Endrunde.