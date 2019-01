Warum will keiner mit Ihnen tanzen, Herr Petzner?

Sie hatten sich als Polit-Berater gerade ein etwas seriöseres Image aufgebaut. Wird die Teilnahme an dieser Show nicht eher das „Bunte Hund“-Image nähren?

Berechtigter Einwand! Einige Freunde haben mir dasselbe gesagt. Immerhin habe ich in den letzten Jahren vieles gemacht, sogar Vorträge für die CDU in Deutschland gehalten. Auch von Ex-Kanzler Kern wurde ich als Wahlkampfberater angefragt. Das ist aufgrund des Widerstands des linken Flügels aber gescheitert. Also es gab natürlich Bedenken. Aber „Dancing Stars“ ist nicht das „Dschungelcamp“. Das würde ich never ever machen. „Dancing Stars“ ist eine seriöse Unterhaltungssendung, die letzte große Samstagabend-Show des ORF. Da haben Leute wie Thomas Morgenstern, Toni Polster und weiß wer aller noch mitgemacht. Das Leben ist so kurz, ich will neue Dinge ausprobieren, nicht stehen bleiben. „Dancing Stars“ ist so etwas ganz Anderes. Genau das reizt mich.