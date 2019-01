Video: China testete jetzt „Mutter aller Bomben“

China hatte erst am Mittwoch seinen Willen bekräftigt, eine Wiedervereinigung mit Taiwan im äußersten Fall auch mittels militärischer Gewalt zu erzwingen. Präsident Xi Jinping sagte, sein Land „behält sich die Option vor, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen“. Einen Tag später war das kommunistisch regierte Land in den weltweiten Schlagzeilen, diesmal aber aus einem erfreulicheren Grund: Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt war eine Sonde auf der Rückseite des Mondes gelandet.