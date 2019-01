Armee umgarnt Zocker, Telefon-Zombies & Millenials

Plakate basieren auf berühmtem Propaganda-Poster

So modern man sich damit auch geben will, Slogan und Design der Plakate basieren auf dem historischen Poster „Your Country Needs You“. Das Plakat aus dem Ersten Weltkrieg zeigt Feldmarschall Lord Kitchener und zählt zu den berühmtesten Propaganda-Bildern der Geschichte. Das Design wurde seither für Rekrutierungskampagnen rund um den Globus kopiert, von der „Uncle Sam“-Version in den USA wurden allein im Ersten Weltkrieg vier Millionen Exemplare gedruckt.