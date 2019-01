Mädchen versteckt sich bei Brand im Kasten - tot

Bei einem Hochhausbrand in der Nähe von München ist am Montag ein Mädchen ums Leben gekommen. Die Fünfjährige hatte sich offenbar in einem Kasten versteckt. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie leblos aus einer Wohnung im achten Stock geborgen. Zuvor habe ihr Vater erfolglos versucht, seine Tochter zu retten. Er habe dabei eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten.