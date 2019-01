Mann sucht als „Werbetafel“ nach Niere für Ehefrau

Das Foto, das kurz vor Weihnachten in einem New Yorker Supermarkt aufgenommen wurde, zeigt den Mann mit einem aufgeklebten Zettel auf dem Rücken, auf dem steht: „Benötige eine Niere für meine Frau, B +“ und dazu eine Telefonnummer als Kontaktinformation. Der berührende Hilfsaufruf wurde von einer aufmerksamen Kundin des Supermarkts fotografiert und auf Twitter gepostet. Daraufhin teilten zahlreiche Menschen, unter ihnen auch Prominente wie Zach Braff, Martina Navratilova and Evan Rachel Wood, den Spendenaufruf des Mannes in sozialen Netzwerken.