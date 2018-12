Sturz in Bormio: Horror-Diagnose für ÖSV-Ass

Daniel Hemetsberger hat sich bei seinem schweren Sturz beim Super-G in Bormio wie befürchtet schwere Knieverletzungen zugezogen. Der 27-jährige hat sich das vordere Kreuzband, das Innenband und den Meniskus im linken Knie gerissen. Das gab der ÖSV am Samstagabend nach der Untersuchung in der Klinik Hochrum bekannt.