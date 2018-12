Inter-Ultra nach Fan-Schlägerei überfahren - tot!

Danile Belardinelli, der 35-jährige Inter-Fan, der bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Fans von Inter Mailand und Napoli von einem Mini-Bus überfahren worden war, ist am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Dies bestätigte auch die Mailänder Polizei. An der Schlägerei in der Nähe des San-Siro-Stadions sollen etwa 60 Personen beteiligt gewesen sein. Neben Belardinelli wurden auch vier Napoli-Fans mit Stichwunden ins Krankenhaus gebracht.