Vermisste Oma und Enkelin wieder aufgetaucht

Eine 47-jährige Rumänin und ihre zweijährige Enkelin wurden am Donnerstagvormittag in der Stadt Salzburg von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet. Die beiden waren von einem Spaziergang am Vormittag nicht mehr in die Wohnung der Familie im Stadtteil Lehen zurückgekehrt, der Vater der Zweijährigen verständigte die Polizei. Die erlösende Nachricht kam dann am Freitagnachmittag.