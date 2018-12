Touristinnen-Mörder schworen IS-Chef die Treue

Vier Verdächtige in Haft

Die Videos wurden demnach in der Woche vor dem Verbrechen an den beiden Studentinnen aufgenommen. Die Leichen der 24 und 28 Jahre alten Frauen aus Norwegen und Dänemark waren am Montag am Fuß des Berges Toubkal gefunden worden. Die marokkanische Polizei nahm danach vier Verdächtige fest.