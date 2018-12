Junge Touristinnen in Marokko getötet

Am Fuße des bei Wanderern beliebten Berges Toubkal in Marokko sind die Leichen zweier junger Frauen aus Skandinavien gefunden worden. Die beiden Studentinnen wollten die Weihnachtsfeiertage am Berg verbringen, fielen allerdings einem Verbrechen zum Opfer. Die Polizei nahm nach Justizangaben am Dienstag einen Verdächtigen fest, der für den Tod der Frauen verantwortlich sein soll.