Das sind unsere Lebensretter 2018

Ob Sanitäter und Polizisten bei Unfällen, Feuerwehrleute bei Bränden, Soldaten in Katastropheneinsätzen, Bergretter nach einem Lawinenabgang oder Hubschrauberpiloten bei Bergungen - die Mitglieder unserer Einsatzorganisationen sorgen für ein höchstmögliches Maß an Sicherheit in unserem Land, werden in vielen Situationen zu Lebensrettern, und das oft unter Einsatz ihres Lebens.