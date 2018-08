Nachbar brach zusammen: Von Bursch (12) reanimiert

Abkühlung suchte Elijah im Pool des Nachbarn. Dieser wiederum half bei Arbeiten am Haus der Eltern des Zwölfjährigen. „Plötzlich rief mein kleiner Bruder, ich müsse kommen“, schildert Elijah. Vor Ort erfasste er gleich den Ernst der Situation. Der Nachbar lag reglos auf dem Boden. Wie ein Profi stellte der Bursche - er ist Mitglied der Jugendgruppe des Roten Kreuzes in Bruck an der Leitha - einen Herz-Kreislauf-Stillstand fest.