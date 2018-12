Bömbers: „Lemmy war stets ein echter Sir“

Damit wart ihr infiziert.

Tore: Er ist fünf Jahre älter als wir, was unter Kids natürlich eine Welt ist, aber wir sind dadurch sehr schnell Freunde geworden.

Abbath: 1982 war ich ein paar Mal bei Tore zuhause und sein Vater hatte schon ein Motörhead-Album. Im selben Jahr erschien „Iron Fist“ und allgemein passierte musikalisch viel zu dieser Zeit. Ich habe damals auch KISS entdeckt und mit „Creatures Of The Night“ bzw. Iron Maiden mit „The Number Of The Beast“ veröffentlichten zwei weitere wichtige Bands ihre besten Alben. Die Faszination war in uns geweckt und wir sind mit diesen Bands aufgewachsen. 1996 waren wir drei in Bergen unterwegs und als das letzte Pub schloss, haben wir uns daheim noch „No Sleep Til‘ Hammersmith“ reingezogen. Ich selbst war nie ein Fan von Coverbands, es gibt einfach viel zu viele schlechte da draußen. Aber die Motörhead-Sache hörte sich sinnvoll für uns an.

Tore: Motörhead waren immer die einzige Band, die sich nicht hinter eine Maske versteckte und stets zu 100 Prozent ehrlich war. Das ist für mich auch die wichtigste Eigenschaft der Menschheit. Das hat mich immer fasziniert.

Abbath: Als wir die Bömbers gründeten, hatte ich mit meiner Hauptband Immortal gerade einen neuen Proberaum bezogen und unser Drummer Horgh wurde Teil der Band. Wir haben dann einfach in der freien Zeit zum Spaß herumgeprobt und ein bisschen gespielt. Da war anfangs überhaupt nichts dahinter, wir hatten keine weiteren Ambitionen.