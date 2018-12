Ermittler forschten Räuber-Bande aus

Diesen Schrecken wird der junge Mann wohl nicht so bald vergessen: In Lichtenwörth sah sich der 21-Jährige drei Kriminellen gegenüber und blickte in den Lauf einer Gaspistole. Die Räuber verlangten Handy sowie Brieftasche, verliehen ihren Forderungen mit Schlägen Nachdruck. Das Opfer erlitt Prellungen und eine Wunde im Gesicht. Da der Überfallene kein Geld bei sich hatte, zwang das brutale Trio den Mann mit wüsten Drohungen gegen ihn und seine Familie, Bares herbeizuschaffen. Wert der Beute: 800 €.