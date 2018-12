Kickl: „Kein Asyl für geschleppte Flüchtlinge“

Siemens-Konzern investiert weitere 500 Millionen Euro

Bei dem EU-Afrika-Forum waren mehrere führende EU-Länder nicht mit Spitzenpolitikern vertreten. Dass etwa Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht nach Wien gekommen sei, sah Kurz aber gelassen. „Die Kanzlerin in Ehren“, meinte er, aber wichtiger sei gewesen, dass afrikanische und europäische „CEOs“ an dem Forum teilgenommen hätten. Im Gegensatz zu Politikern würden diese „investieren“. So habe der Siemens-Konzern angekündigt, „weitere 500 Millionen Euro“ nach Afrika fließen zu lassen. Das sei wichtig, da in Afrika jedes Jahr „18 Millionen neue Arbeitsplätze“ entstehen müssen, „weil die Bevölkerungsexplosion so dramatisch ist“.