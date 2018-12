Kurz: „Dürfen Afrika nicht Chinesen überlassen“

„Die Zukunft von Afrika ist auch unsere Zukunft“ - Darin waren sich die Staats- und Regierungschefs beider Kontinente einig, als sie am Ende des Wiener Gipfeltreffens am Dienstag Bilanz zogen. Vorher waren in zahlreichen Arbeitsgruppen Kontakte geknüpft worden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) forderte einmal mehr europäische Investitionen in Afrika. „Wir dürfen den Kontinent nicht den Chinesen überlassen“, sagte er vor den Amtskollegen sowie zahlreichen Unternehmern im Wiener Austria Center.