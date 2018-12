Kirche in Krise: Vorwürfe gegen „System Schwarz“

Eine Erklärung rund um das Thema Prüfbericht des Bistums aus der Ära von Bischof Alois Schwarz in Kärnten wurde mit Hochspannung erwartet. In einem Pressestatement am Dienstagvormittag rechnen nun Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger und die Mitglieder des Gurker Domkapitels dem „System Schwarz“ ab.