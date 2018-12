Nach Cyber-Betrug klagt FACC zwei Ex-Manager

Vorstände gekündigt und geklagt

Als Folge wurden die Finanzchefin und der Firmenchef aus dem Vorstand abberufen. Von ihnen fordert FACC nun in einer Zivilklage 10 Millionen Euro, weil sie, so FACC, es verabsäumt hätten ein angemessenes Kontrollsystem zu installieren. Da die ehemalige Finanzchefin ihren Wohnsitz nicht in Österreich hat, blitzte der Flugzeugteilehersteller aber mit der Klage am Montag beim Rieder Richter in ihrem Fall ab.