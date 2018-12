Ehefrau erstochen: Lebenslang für Pensionisten

Das kriminelle Vorleben des Angeklagten erinnert an einen Querschnitt durch das Strafgesetzbuch: Brahim E. (67) hat bereits zwei Frauen getötet. Einmal kam er wegen starker Alkoholisierung bei der Tat mit 20 Monaten davon, nach einem Raub in der Schweiz verhängte das Gericht aber 17,5 Jahre Haft, nachdem sein Opfer gestorben ist. 2008 wurde er wegen Suchtgifthandel in Wien zu fünf Jahren verurteilt und lernte in dieser Zeit seine Frau kennen. Jahrelang ging alles gut, im Dezember 2016 verließ die Serbin aber den Mann aus dem Kosovo und zog einige Monate zu ihrem Sohn.