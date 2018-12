Nach Einbruchsserie liegt Polizei auf der Lauer

Von einer Einbruchsserie wird der Großraum Traun-Leonding heimgesucht. In drei Tagen waren es an die 20 Tatorte, in mehr als der Hälfte waren die Diebe erfolgreich. Am Samstag hätten Fahnder in Traun beinahe Erfolg gehabt, als eine Nachbarin einen Gauner ertappt und Alarm geschlagen hatte.