Sozial-Gipfel: Keine Einigung

Die Stimmung zwischen Bund und Ländern ist wegen der Neuregelung der Mindestsicherung angespannt. Ein Krisentreffen am Freitagabend brachte keine Einigung. Salzburgs Landesvize Heinrich Schellhorn (Grüne) will Kläger politisch unterstützen. Auf das Land werden Zusatzkosten in Millionenhöhe zukommen.