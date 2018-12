Saber A. hatte Tabletten und Messer im Zimmer

Seit Donnerstag fehlte von Saber A. jede Spur. Nach einem unangemeldeten Ausgang kehrte der 17-Jährige nie wieder in die Unterkunft, eine ehemalige Frühstückspension in Steyr, und sein Zimmer zurück. Hier wohnte der mutmaßliche Mädchenmörder seit Mai 2018. In diesem Heim sind von 18 Bewohnern 13 aus Afghanistan.