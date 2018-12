Strengere Regeln in Asyl-Quartieren geplant

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lehnt eine Ausgangssperre für Asylwerber ab. Ein solches Vorgehen wäre nicht rechtskonform, erklärte der Kanzler am Samstag. FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus und Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hatten zuvor eine nächtliche Ausgangssperre vorgeschlagen. Einer Nachschärfung, was die Hausordnung in Asyl-Quartieren betrifft, kann der Kanzler allerdings einiges abgewinnen.