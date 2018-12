Toto Wolffs Herzdame führt in der Boxengasse Regie

Sie ist die letzte Frau, die an einem offiziellen Formel-1-Training teilnahm. Sie fuhr in der DTM, war Entwicklungsfahrerin für Williams und ist nun die erste Teamchefin in der Formel E: Susie Wolff, Ausnahmekönnerin und leidenschaftliche Mama, führt beim Rennstall Venturi Regie. Am Samstag startet sie in Diriyya (Saudi Arabien) ein neues Abenteuer.