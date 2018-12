Polizist machte mit Fahrrad Jagd auf Flüchtenden

Er war zwar sportlich fit, versuchte zudem, sich durch Faustschläge und Tritte gegen seine Festnahme zu wehren - doch letzten Endes konnte ein 24 Jahre alter amtsbekannter Nigerianer, der sich illegal in Österreich aufhält, am Donnerstagnachmittag in Wien seine Verfolger in Uniform nicht abschütteln. Denn einer der Polizisten schwang sich kurzerhand auf ein Fahrrad und konnte den Flüchtenden schlussendlich stoppen. Ein Beamter wurde von dem wehrhaften Verdächtigen verletzt, als für den 24-Jährigen die Handschellen klickten.