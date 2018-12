Herzogin Meghan stellt ihrem Vater ein Ultimatum

„Ich erkenne diese Person nicht. Die Meghan, die ich kenne, war immer freundlich, liebenswürdig und wohlwollend. Sie war immer anspruchsvoll, aber niemals unhöflich“, erklärte der 74-Jährige zum Beispiel in einem Interview mit „The Mail On Sunday“. Und zuletzt verriet er auch noch einige pikante Details über Herzogin Meghans erste Hochzeit auf Jamaika: Dort habe sie Marihuana verteilt, Bier um die Wette gekübelt und die Braut hätte halb nackt an einem Schubkarrenrennen teilgenommen.