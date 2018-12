Gab Meghan ihren Hochzeitsgästen Marihuana?

Der Krieg zwischen Herzogin Meghan und ihrem Vater Thomas Markle geht in die nächste Runde: Seitdem der 74-Jährige kurz nach der Hochzeit in einem TV-Interview intime Details über die Beziehung seiner Tochter und Prinz Harry ausplauderte, herrscht zwischen den beiden eisige Stimmung. Nun sorgte der Großvater in spe erneut für Schlagzeilen, die den Royals mit Sicherheit nicht gefallen dürften: Er behauptet, sie habe bei ihrer ersten Hochzeit ein Sackerl Marihuana herumgereicht.