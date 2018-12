WM-Ränge 10, 11 & 13 für OSV-Trio über 100 m Lagen

Le Clos holt 4. Gold über 100 m Delfin

Übrigens: Die dritte Finalsession der Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Hangzhou brachte u.a. je einen niederländischen und einen US-Doppelsieg sowie - wie an den beiden Tagen zuvor - zwei Weltrekorde. Dafür waren am Donnerstag der Russe Kirill Prigoda über 200 m Brust und die US-Mixed-Staffel über 4 x 50 m Lagen verantwortlich. Die restlichen beiden der gesamt sechs vergebenen Titel gingen an China und Südafrika. Für die Afrikaner schlug standesgemäß Chad le Clos zu. Der Olympiasieger von 2012 über die doppelte Distanz holte in 48,50 Sekunden sein über 100 m Delfin schon viertes Kurzbahn-WM-Gold in Folge. Sein Landsmann Cameron van der Burgh hatte am Mittwoch über 100 m Brust gesiegt und danach sein Karriereende mit Ende dieser Titelkämpfe bekannt gegeben. Den Sieg einer Lokalmatadorin fixierte Wang Jianjiahe über 800 m Kraul in 8:04,35 Min., die 16-Jährige war lange auf Weltrekordkurs gelegen.