Huskyrüde „Diego“ starb an Rattengift

Gleich zwei Tierfreunde mussten in den vergangenen Tagen von ihren Hunden Abschied nehmen. Die Vierbeiner wurden vergiftet. In Apetlon starb ein Tier nachdem er in einer der Lacken gebadet hatte, in Kittsee dürfte jemand vergiftetes Fleisch über den Zaun des Grundstücks geworfen haben. Ein 12-jähriger Husky starb.