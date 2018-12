Türken wettern jetzt gegen Wolfsgruß-Verbot

Wer Symbole bestimmter extremistischer Gruppierungen wie der Al-Kaida oder des IS verwendet oder verbreitet, macht sich in Österreich schon seit 2015 strafbar. Am Dienstag wurde das Verbot auf weitere Gruppierungen ausgedehnt. Der Nationalrat fasste in seiner Sitzung mit den Stimmen der Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ einen entsprechenden Gesetzesbeschluss.