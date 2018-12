Alko-Unfall auf Schneefahrbahn in Steinerkirchen

Eine 55-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Wels Land fuhr mit ihrem Auto am Mittwoch auf der L 537 in Steinerkirchen an der Traun Richtung Nordosten. Die Fahrbahn war schneebedeckt und es schneite. Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Wels Land war zur selben Zeit mit seinem Auto Richtung Steinerkirchen unterwegs und er kam auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern.